Schreuder volgt voorbeeld Slot met wens voor opvallende club om te trainen

Alfred Schreuder stond de afgelopen jaren als hoofdcoach aan het roer bij Ajax, Club Brugge en 1899 Hoffenheim en was als rechterhand van Ronald Koeman actief bij FC Barcelona. Toch heeft hij de bijzondere wens om ooit hoofdtrainer te worden van een club, die momenteel actief is op het tweede niveau van Nederland: NAC Breda.

In gesprek met BN/De Stem laat Schreuder weten dat hij ooit de technisch eindverantwoordelijke wil worden in Breda. “De wens om trainer van NAC te worden, is er nog steeds. Al is het maar om wat terug te doen voor de club”, vertelt de oefenmeester desgevraagd. Hij was afgelopen weekend aanwezig bij een wedstrijd van NAC Breda, vanwege een reünie met meerdere NAC-coryfeeën uit de periode 2000-2003.

Artikel gaat verder onder video

“Het is niet uit te leggen wat NAC betekent als je er niet zelf bent geweest. Ik ben ook nog eens vijf jaar aanvoerder geweest, wat voor extra binding zorgt. Mijn zoon wilde het niet geloven, maar NAC is de vijfde club van Nederland. Groter dan AZ, Vitesse en Utrecht”, benadrukt Schreuder, die nog elk weekend kijkt naar de uitslag van De Parel van het Zuiden kijkt.

Slot wil ook ooit trainer worden van NAC Breda

Overigens is Schreuder niet de enige trainer met grote clubs achter zijn naam die in het openbaar heeft uitgesproken ooit trainer te willen worden van NAC Breda. Ook Feyenoords succestrainer Arne Slot liet zich in het recente verleden ontvallen de wens te hebben om ooit hoofdcoach te worden in Breda. De oefenmeester van de Rotterdammers ontbrak overigens tijdens de reünie dit weekend.