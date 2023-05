Shakhtar Donetsk is woedend na video Barcelona; Lewandowski reageert ontdaan

Robert Lewandowski is onaangenaam verrast door een video waarin enkele spelers van FC Barcelona hun dank uitspreken aan Russische supporters van de club. Alejandro Baldé en Sergi Roberto verschenen in een video van Okko Sport, dat de uitzendrechten in Rusland in handen heeft.

De twee spelers bedankten de supporters in Rusland voor hun steun tijdens het succesvolle seizoen, waarin Barcelona de landstitel veroverde. "Groet aan alle supporters uit Rusland. We zien jullie snel", zei Baldé. Sergi Roberto voegde toe: "Lieve fans uit Rusland, dank voor jullie steun en energie. Jullie maken ook deel uit van dit succes. We hopen nog meer prijzen te gaan winnen."

In de video werden dus slechts de fans bedankt en geenszins steun uitgesproken voor Russische regering, die vorig jaar Oekraïne binnenviel. Toch valt de video niet in goede aarde bij Lewandowski. "Ik kwam er wat later achter. Ik was er nogal verrast door, om het zacht uit te drukken", zegt de Poolse spits. "Ik heb navraag gedaan bij de club. Het is geen officiële boodschap van de club, maar een boodschap tijdens een meeting met de uitzendgemachtigden van LaLiga."

Piłkarze Barcelony, Balde i S. Roberto, dziękują fanom z Rosji za kibicowanie...



"Za niedługo się zobaczymy!" "Również jesteście częścią tego sukcesu"

"Mamy nadzieję, że wygramy jeszcze więcej tytułów"

"Dziękujemy za trzymanie kciuków i waszą energię" pic.twitter.com/CCdd9Ze6gI — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 20, 2023

"In zo'n situatie weet je als speler vaak niet eens tegen wie je praat. Dat is natuurlijk geen excuus, want er is ergens iets goed misgegaan. Zover ik weet gaat de club optreden", kondigt Lewandowski aan.

Shakhtar Donetsk

Ook in Oekraïne valt de video niet goed. De Oekraïense koploper Shakhtar Donetsk reageert zelfs op Twitter door twee foto's te delen van gewonde soldaten die momenteel worden behandeld in Barcelona. "Barcelona-spelers Sergi Roberto en Alejandro Baldé nemen een video op voor de fans uit het land dat Oekraïners vermoordt, kinderen vermoordt, en onze steden verwoest. Al verkoop je honderdduizenden shirts, dat is geen mensenleven waard."

"Deze foto's tonen twee Oekraïense soldaten, Vitalii Shumei en Bohdan Kush, die ernstig verwond zijn door de Russische agressie en momenteel worden behandeld in Barcelona. Robert Lewandowski, vind je dit normaal? Als aanvoerder van Polen, een land dat Oekraïne enorm helpt, moet je de schaal van deze tragedie en de absurditeit van deze video inzien."