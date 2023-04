Frenkie de Jong stond in de afgelopen zomer op de nominatie om verkocht te worden bij FC Barcelona, maar op dit moment is hij vrijwel onmisbaar. Tot die conclusie komen de Spaanse media dinsdagochtend na het pijnlijke gelijkspel van de Catalaanse grootmacht in eigen huis tegen Girona. Eerder ging het zonder de geblesseerde oud-Ajacied ook al heel pijnlijk mis tegen Real Madrid (0-4).

Hoewel FC Barcelona dertien punten voorstaat op Real Madrid in de Spaanse titelstrijd, doet de bekeruitschakeling tegen De Koninklijke veel pijn en dat de club niet meer Europees actief is, is eveneens een flinke smet op het fraaie La Liga-seizoen. El Mundo Deportivo ziet dat de club twee spelers volop mist momenteel: Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé. ‘En dan te bedenken dat ze die twee spelers wilden verkopen’, schrijft de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

‘Het team lijdt nu zonder hun evenwichtigheid, talent en zelfvertrouwen. Met Frenkie, Pedri en Dembélé keren er weliswaar spelers terug, maar op dit moment is er niemand die voor concurrentie zorgt binnen de selectie. Niemand die door de verdedigende lijnen speelt en er voetbalt niemand met zelfvertrouwen en talent. Zonder Frenkie en Dembélé hadden we een heel triest FC Barcelona gezien dit seizoen. De grote aankopen Koundé en Raphinha voldoen niet’, is de harde conclusie van de ochtendkrant.

Kritiek op Lewandowski

Ook de kritiek op Robert Lewandowski neemt toe, nu hij in de laatste twaalf wedstrijden slechts vier doelpunten produceerde. ‘Het begint zorgwekkend te worden. FC Barcelona heeft hem nodig, maar hij laat zich maar niet zien’, constateert Marca. ‘Lewandowski is totaal niet bij het aanvalsspel betrokken, terwijl FC Barcelona de hulp van haar topscorer juist zo hard nodig heeft.’

Van SPORT kreeg de Pool een vier voor het optreden tegen Girona, terwijl El Mundo Deportivo tot dezelfde conclusie komt: ‘decadente (afnemend)’, schrijven ze allebei over Lewandowski. AS vraagt zich af of het tot 2026 lopende contract wel een goede zet was van FC Barcelona, omdat er enige slijtage te zien zou zijn bij de ervaren aanvaller.

Geen zorgen bij Xavi

Trainer Xavi wilde overigens van paniek weten. “Ik maak me geen enkele zorgen over Lewandowski. Ik maak me zorgen over het winnen van de Spaanse titel”, zei de oefenmeester van FC Barcelona na het duel tijdens de persconferentie. "We speelden een goede wedstrijd, maar we waren niet goed genoeg voor het doel. We hadden een overwinning verdiend. Aan het begin van het seizoen hadden we getekend voor deze uitgangspositie: dertien punten voor met nog tien wedstrijden.”