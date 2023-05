Sky en Di Marzio komen met zorgwekkende update voor Feyenoord over Slot

Feyenoord maakt zich in toenemende mate zorgen over een vertrek van Arne Slot naar Tottenham Hotspur, zo meldt Sky Sports. De trainer geldt als een van de topkandidaten om aan de slag te gaan als permanente opvolger van Antonio Conte.

Ook transferjournalist Gianluca Di Marzio komt vrijdagmiddag met een update: hij stelt dat Slot steeds meer kans maakt op de baan en dat er al positieve gesprekken hebben plaatsgevonden. The Athletic-journalist David Ornstein stelt dat Slot de belangrijkste kandidaat is van Tottenham. "Veel mensen in de voetballerij denken dat hij de job gaat krijgen", aldus Ornstein.

Donderdag meldde journalist Fabrizio Romano dat behalve Slot ook Rúben Amorim (Sporting CP) en Ange Postecoglou (Celtic) op de lijst staan in Noord-Londen. "Tottenham heeft intern nog geen beslissingen genomen over welke trainer het moet worden", zei Romano. "Ze nemen eerst een beslissing over de in te vullen directievacature, daarna worden er pas beslissingen genomen over de openstaande trainersvacature."

Met de directievacature wordt de invulling van de positie van technisch directeur bedoeld. Tim Steidten (voormalig directeur Bayer Leverkusen) staat volgens Romano in de 'top drie' van kandidaten. "Johannes Spors (voormalig technisch directeur van Vitesse, red.) was voorheen ook een naam op de lijst, maar hij is afgehaakt. Hij had verschillende ideeën en opvattingen over het toekomstige beleid.

Nieuw contract

Feyenoord doet ondertussen zijn best om Slot voor de club te behouden. Daags na het winnen van de landstitel bevestigde directeur Dennis te Kloese dat de oefenmeester een sterk verbeterde aanbieding kan verwachten. Volgens The Telegraph kan hij jaarlijks zelfs 3,5 miljoen euro gaan opstrijken in De Kuip. Zijn huidige contract loopt door tot medio 2025.

