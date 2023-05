Update: Rijnmond maakt draai en trekt bericht over vertrekwens Slot in

RTV Rijnmond heeft de eerdere berichtgeving over het vertrek van Feyenoord-trainer Arne Slot naar Tottenham Hotspur ingetrokken. In het artikel 'stond een aantal zaken waarvan nog niet alles is bevestigd', zo schreef het lokale medium later.

RTV Rijnmond wist woensdag te melden dat Pimenta, die eerder op de dag een onderhoud had met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, "de mogelijkheden (heeft) verkend om de trainer naar Tottenham te laten gaan". Feyenoord kan daarvoor vragen wat het wil; de clausule waardoor hij voor een gelimiteerde afkoopsom kan vertrekken uit De Kuip is pas in de zomer van 2024 actief.

Bovendien had de regionale omroep informatie over de bedragen die nu op tafel liggen. "Naar verluidt zit er op dit moment nog een gat van zo'n vijf miljoen tussen wat Tottenham zou willen betalen, en tussen wat Feyenoord wil hebben voor de succestrainer", zo werd in eerste instantie gemeld. Engelse media speculeerden de afgelopen dagen over een afkoopsom van rond de elf miljoen euro.

Het Algemeen Dagblad sprak zelfs van 'Nagelsmann-achtige bedragen', verwijzend naar de inmiddels ontslagen trainer van Bayern München. Die club betaalde anderhalf jaar geleden zelfs 25 miljoen euro om hem over te nemen van RB Leipzig.