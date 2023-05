'Slot wil behalve Kökçü nóg een Feyenoorder meenemen naar Tottenham Hotspur'

Als Feyenoord-trainer Arne Slot daadwerkelijk de overstap gaat maken naar Tottenham Hotspur, dan wil hij niet alleen zijn aanvoerder Orkun Kökçü meenemen naar Londen. Ook assistent Marino Pusic zou in zijn kielzog mee moeten verhuizen naar de huidige nummer acht van de Premier League.

Dat schrijft onder meer de Engelse krant Daily Mail. Volgens de krant gaf Spurs-voorzitter Daniel Levy afgelopen weekend nog 'een grote hint' naar de gewenste komst van Slot in het programmaboekje voor het thuisduel met Brentford. Daarin belooft de voorzitter de fans dat er volgend seizoen weer 'voetbal waar je voor naar het stadion wil komen' te zien zal zijn in het stadion.

De krant schrijft dat Slot, mocht het tot een overstap komen, zijn assistent Pusic mee gaat nemen naar Tottenham. Dat zou niet de eerste keer zijn; de twee werkten ook al samen bij AZ. Toen Slot daar in 2021 ontslagen werd nadat uitgelekt was dat hij met Feyenoord onderhandelde, ging Pusic hem ook al achterna. Daarvoor was de Kroaat assistent geweest bij onder meer NAC Breda, Inter Bakoe en FC Twente. Bij die laatste club stond hij ook als interim- en later zelfs als hoofdtrainer voor de groep. Als Slot een assistent wil meenemen dan hoeft hij in ieder geval niet aan te kloppen bij John de Wolf. Die verklapte eerder al dat hij Feyenoord sowieso trouw gaat blijven.

Volgens Daily Mail hangt alles af van het onderhoud dat Feyenoord-directeur Dennis Te Kloese woensdag heeft met de zaakwaarnemer van Slot, Rafaela Pimenta. Waar het Algemeen Dagblad nog sprak van een afkoopsom van 'Nagelsmann-achtige' proportie - de Duitser werd door Bayern München voor 25 miljoen euro weggekocht bij RB Leipzig - doet de Engelse krant een lagere schatting. "Het lijkt voor de hand te liggen dat er alleen een overeenstemming komt als Tottenham zich respectvol opstelt en meer dan 10 miljoen pond (ca. 11 miljoen euro, red.) ter compensatie neerlegt", zo valt te lezen.