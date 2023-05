Sneijder komt op voor 'goede vriend' Heitinga: 'Ze hebben die jongen helemaal kapot gemaakt!'

Tijdens de uitzending van Veronica Offside zijn de analisten ingegaan op de situatie van John Heitinga. Onder meer Wesley Sneijder denkt dat Heitinga, ondanks dat de twee een goede vriendschappelijke band hebben, volgend seizoen beter geen trainer kan zijn van Ajax. Even later komt de oud-international wel op voor Heitinga.

De Amsterdammers verloren de bekerfinale van PSV en lijken dus op weg naar een seizoen zonder prijzen. Volgens Andy van der Meijde is het tijd voor de grote schoonmaak binnen de club, en legt vervolgens aan collega Sneijder de kwestie of ook Heitinga moet vertrekken bij Ajax. “Heitinga is een goede vriend van me, daarom is het ook moeilijk om kritisch te zijn, maar dat moet dan toch”, begint de oud-voetballer.

Heitinga nam begin dit jaar het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder. “Er is eigenlijk weinig veranderd, hij is op dezelfde voet verder gegaan als Schreuder. Vervolgens uitgeschakeld tegen die Duitsers (Union Berlin, red.), het kampioenschap weg laten gaan en de tweede plek wordt nu ook nog lastig voor ze”, vertelt Sneijder. “Én, hij heeft de bekerfinale niet gewonnen. Dan heeft hij dus niet gepresteerd en dat is zeer spijtig voor die jongen omdat hij dan misschien wel weer terug moet naar de Jong-ploeg”, gaat de analist verder.

Club is schuldig

Sneijder wil vervolgens wel nog even opkomen voor zijn oud-ploeggenoot. “Hij is in deze positie gebracht door Ajax. Sinds de dag dat hij is aangesteld als hoofdtrainer, is hij nog geen één keer in bescherming genomen door de club. Er is niemand die even voor de camera kwam om te zeggen dat ze een bepaald traject ingingen”, vertelt Sneijder. “Dit kan toch niet wat ze nu hebben gedaan? Ze hebben die jongen helemaal kapot gemaakt”, sluit hij af.