Vermoedelijke opstelling Oranje tegen IJsland: Ronald Koeman voert negen (!) wijzigingen door

Ronald Koeman gooit zijn opstelling van het Nederlands elftal maandagavond tegen IJsland flink op de schop, zo is althans de verwachting op basis van de laatste oefensessie in Zeist. en starten in ieder geval in de basis, zo heeft de bondscoach alvast verklapt.

"We geven eens wat anders dan alleen beelden van de warming-up. De hesjes, ja. Daar kun je met wat voetbalverstand al veel uithalen", zei Koeman zondagmiddag tegenover de NOS in aanloop naar de uitzwaaiwedstrijd. De opstelling van Oranje kan op basis van de laatste training al ingevuld worden. Wat opvalt, is dat de bondscoach kiest voor de nodige wijzigingen in zijn opstelling. In elke linie duiken er nieuwe namen op ten opzichte van de interland tegen Canada.

Artikel gaat verder onder video

De doelman blijft met Bart Verbruggen hetzelfde, maar achterin zullen er vier nieuwe namen verschijnen. Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Nathan Aké lijken de defensie van het Nederlands elftal te gaan vormen. Daarvoor staan Joey Veerman, Koopmeiners en Reijnders opgesteld. Memphis Depay is met Bart Verbruggen de enige speler die in de basis blijft staan ten opzichte van de interland tegen Canada. Vanaf de flank zullen Xavi Simons en Cody Gakpo aantreden.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Veerman, Koopmeiners; Simons, Memphis, Gakpo

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Depay krijgt bijval van Elia na kritiek: ‘Kijk naar Robben…’

Eljero Elia heeft genoeg van de kritiek op de zweetband van Memphis Depay en wijst naar Arjen Robben.