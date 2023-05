Wesley Sneijder vindt het jammer dat supporters van Feyenoord leedvermaak hebben over de sportieve malaise bij Ajax. Sinds het kampioenschap klinkt het lied 'helemaal niets in Amsterdam' geregeld in Rotterdam. Sneijder vindt de fans van Feyenoord een groot wapen, maar denkt wel dat hun mentaliteit moet veranderen.

"Het publiek is wel een extra wapen. Ook in de slechte jaren was De Kuip altijd gevuld. Dat is wel een verschil met Ajax, daar is al sneller kritiek", stelt de oud-Ajacied maandagavond bij Veronica Offside. "Als je twee of drie wedstrijden niet wint, wordt het negatief. Dan gaan ze fluiten bij de eerste bal. Dat is in Rotterdam toch wel anders, dat is toch wel een compliment voor de club."

"Wat ik wel jammer vind, is dat je in de feestvreugde heel veel signalen hoort richting Amsterdam. 'Helemaal niets in Amsterdam.' Ga ervan genieten", roept Sneijder de Feyenoord-fans op. "Je moet zorgen dat er nooit meer wat komt in Amsterdam. Die gezonde arrogantie, die Ajax wel heeft, moet je als Feyenoord ook gaan uitstralen, wil je die stap omhoog zitten."

Wim Kieft denkt dat Feyenoord met de Champions League-miljoenen en de mogelijke verkoop van enkele sterspelers nog een stap kan zetten om aan de top te blijven. Sneijder verwacht dat Ajax voorlopig afhaakt. "In Amsterdam hebben ze een ander probleem. Daar is drie jaar voor nodig om dat te herstellen. Dat lukt niet binnen een jaar, toch?"

Sneijder voorspelt ook financiële zorgen door het vermoedelijke mislopen van de Champions League. "Ik hoorde van de week dat ze vijftig miljoen euro per jaar moeten betalen aan salarissen van de selectie. Dat komt nu niet meer binnen. En ze gaan niet makkelijk spelers verkopen. Ajax moet misschien van acht of negen spelers afscheid nemen. Dat moet je opvullen met kwaliteit, wil je snel weer aanhaken. Ik denk dat ze dat op een andere manier gaan doen, misschien met de jeugd."



