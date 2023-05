Spanningen bij Vandaag Inside: 'Van der Gijp vindt Castricum een lul'

Mediakenner Victor Vlam merkt een bepaalde spanning tussen René van der Gijp en Rutger Castricum in de uitzendingen van Vandaag Inside. Sinds enige tijd is Castricum een terugkerende gast in het praatprogramma, waar hij naast Van der Gijp aan tafel zit.

Dat is opvallend, want vorig jaar was Van der Gijp bepaald niet te spreken over Castricum. "Daar is echt alles fout aan, hè? Die heeft een foute kop, een foute stem, een foute toon en het is zó’n arrogante lul joh, die gozer", zei hij destijds.

Volgens Victor Vlam, met name bekend als Amerika-deskundige en volgens Mediacourant ook een mediakenner, is het opvallend hoe de heren nu met elkaar omgaan. "En hier kom ik op een fundamenteel punt, want het viel mij op in de afgelopen uitzending, dat er bijna geen interactie is tussen Van der Gijp en Rutger", zegt hij in de podcast De Communicado's.

"Dat doet hij bijvoorbeeld bij Eus, dat doet hij ook bij Hélène Hendriks bijvoorbeeld. Bij al die mensen. Dat doet hij niet bij Rutger", merkt Vlam op. "Ik denk dat hij wel degelijk chemie heeft met Johan Derksen, maar zijn probleem is dat hij geen chemie heeft met René van der Gijp en dat is hem daar sterk aan aan het ondermijnen."

In de uitzendingen zijn de oude uitspraken van Van der Gijp niet meer benoemd. "Ik denk dat één van de redenen dat er dus geen chemie is, omdat vooral Gijp het inderdaad nog steeds een arrogante lul vindt en daarom zich volstrekt niet bekommert om hem en dat daarom Rutger niet zo goed uit de verf komt daar."