'Spel lijkt op de wagen: Erik ten Hag krijgt loodzware concurrentie voor middenvelder'

Erik ten Hag wil er deze zomer alles aan gaan doen om Mason Mount naar Manchester United te halen. De manager van the Red Devils ziet in de Engelsman de ideale versterking voor zijn middenveld. Toch is er bijzondere zware concurrentie in de strijd om de 24-jarige speler van Chelsea.

Mount is natuurlijk geen onbekende voor Ten Hag, die als trainer van FC Utrecht tegen de middenvelder speelde. De international van Engeland werd tijdens seizoen 2017/18 namelijk verhuurd aan Vitesse. Volgens het Engelse medium Daily Mail heeft United op dit moment ruim zestig miljoen euro over voor Mount, die nog tot medio 2024 onder contract staat bij Chelsea. De Londenaren zetten echter in op een bedrag van ruim negentig miljoen euro.

Er is volgens Sami Mokbel, journalist van Daily Mail, wel ruimte om dichter tot elkaar te komen. Daar zal Mauricio Pochettino op zijn beurt minder blij mee zijn. De Argentijn wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe manager van the Blues en hij wil Mount graag op Stamford Bridge houden. Pochettino zou in de handige middenvelder een belangrijke schakel zien in de wederopbouw van Chelsea. De club staat nu in het rechterrijtje van de Premier League.

Ten Hag lijkt echter flinke concurrentie te gaan krijgen. Liverpool is namelijk ook op zoek naar versterking voor het middenveld en Jürgen Klopp richt zich in die jacht op Mount. De manschappen van Klopp gaan echter niet de Champions League in en dat geldt waarschijnlijk wel voor United. Mount kan naar verluidt ook een stap binnen Londen maken. Arsenal, dat zich ook heeft geplaatst voor het miljardenbal, gaat zich wellicht ook melden bij de buurman.