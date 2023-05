Veelbesproken aandeelhoudersvergadering van Ajax staat op de rol

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 26 mei.

Nieuws

Aandeelhoudersvergadering Ajax

Zelden zal het onrustiger zijn geweest als het gaat om een aandeelhoudersvergadering van Ajax dan deze van vrijdag. Het beloningsbesluit, waarbij het bedrag van Jan van Halst en Pier Eringa bevestigd wordt, zal worden bekrachtigd. Dat de bestuursraad van Ajax besloot om daarom op te stappen, heeft daaraan niets veranderd.

Artikel gaat verder onder video

Wedstrijden

Almere City FC - FC Eindhoven (20.00 uur)

De strijd om het laatste ticket voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie is losgebarsten. Er zijn momenteel nog zes clubs die azen op promotie, terwijl FC Emmen zich richt op lijfsbehoud. FC Eindhoven deelde afgelopen maandag de eerste tik uit aan het goed presterende Almere City FC. De Brabanders wonnen in het Jan Louwers Stadion met 1-0 door een rake kopbal van Dyon Dorenbusch. Dat betekent dat Almere voor eigen publiek aan de bak moet om de droom van de Eredivisie in leven te houden, maar door een relletje staan de verhoudingen op scherp.

Voetbal op tv

20.00 uur Almere City FC - FC Eindhoven, ESPN - live verslag van deze wedstrijd in de nacompetitie

20.45 uur Sampdoria - Sassuolo, Ziggo Sport - live verslag van deze wedstrijd in de Serie A