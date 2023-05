Hoge beloning Van Halst bij Ajax gaat 'gewoon' door ondanks opstappen volledige bestuursraad

Het opstappen van de volledige bestuursraad van Ajax heeft geen invloed op het besluit om de raad van commissarissen te gaan betalen in de toekomst. Dat betekent dat voetbalcommissaris Jan van Halst zijn bedrag van zo’n 45.000 euro gewoon gaat opstrijken.

Dat meldt Het Parool althans. De bestuursraad kondigde deze week aan dat ze op 1 september volledig opstapt vanwege een gebrek aan draagvlak. Maar omdat het besluit over de beloningen in maart al genomen is en alleen nog formeel bevestigd moet worden in de aandeelhoudersvergadering vrijdag, kan het volgens de statuten niet anders dan dat het nog gewoon doorgevoerd wordt, zo liet Frank Eijken – voorzitter van de huidige bestuursraad – weten.

Alle rvc-leden gaan 25.000 euro per jaar gaan verdienen, waarbij Van Halst dus twintigduizend euro extra aan bonussen kan bijschrijven, terwijl president-commissaris Pier Eringa de helft van die bonus bovenop het basisbedrag krijgt. “Bronnen rond de club gaan ervan uit dat de commissarissen geen gehoor zullen geven aan eventuele oproepen vanuit de vereniging om af te zien van de vergoeding, ook niet als de druk wordt opgevoerd door prominente Ajacieden”, schrijft de krant van Amsterdam.

Dat bedrag is tegen het zere been van veel Ajax-prominenten, onder wie Sjaak Swart en David Endt, die vinden dat het bedrag veel beter elders aan besteed kan worden. Bestuursraadsleden Ruud Haarms en Mike Harman stapten om die reden eerder al op, maar dat kreeg deze week navolging met de complete bestuursraad. Ondanks het duidelijke signaal dat afgegeven werd, wordt het besluit dus toch doorgevoerd.