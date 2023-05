'Spurs biedt Kane aan bij Real om hem uit handen van Ten Hag te houden'

De kans is aanzienlijk groot dat Harry Kane volgend seizoen niet meer voor Tottenham Hotspur speelt. Het Engelse fenomeen geldt al jaren als een van de steunpilaren van The Spurs, maar mag naar verluidt in de zomer voor een goed bod vertrekken. Eerder werd het Manchester United van Erik ten Hag genoemd als mogelijke nieuwe eindbestemming. Donderdagmiddag lijkt Real Madrid ineens weer de beste papieren te hebben.

Dat meldt Cadena SER. Het Spaanse radiostation weet dat Kane is aangeboden bij de Koninklijke voor een zomertransfer. Real is nou aan zet en schijnt de optie te overwegen. Mede-transferdoelwit Jude Bellingham zou een belangrijke rol spelen in die overweging. “Die twee zouden elkaar ondersteunen met het integreren van een nieuw team”, werd gesproken in het Spaanse radioprogramma.

Het twijfelpuntje van Real komt voort uit een andere keer dat het zaken deed met een Premier League-club. De Koninklijke namen in 2019 Eden Hazard over van Chelsea, maar iedereen weet hoe slecht die transfer is uitgepakt. Het is overigens niet voor het eerst dat de Spaanse grootmacht een hengeltje uitgooit naar Kane. Dat deed de club ook al in 2021.

Kane gaat al lange tijd mee bij Tottenham en is uitgegroeid tot een van de beste spelers uit de clubhistorie. De Engelse spits was in 434 optredens goed voor 278 doelpunten. Ook dit seizoen geldt de 29-jarige aanvaller als de absolute uitblinker van het elftal van interim-trainer Ryan Mason. Kane was in 48 officiële wedstrijden goed voor dertig doelpunten. Op de topscorerslijst moet de Engelsman alleen Haaland voor zich dulden.