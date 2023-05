Waar Napoli donderdagavond de landstitel veroverde, hoopt Feyenoord dat komend weekend te doen. Het is niet uit te sluiten dat enkele Napolitanen naar Rotterdam afreizen om het feestje mee te vieren. De supportersgroepen van de clubs lijken het namelijk goed met elkaar te kunnen vinden. Tijdens de viering van de Scudetto in Napels werd er zelfs over Feyenoord gezongen. Bekijk de beelden hieronder.

Napoli kampioen en zingen feyenoord❤️ pic.twitter.com/pWBmbhcWgC — Wilson (@Wilsonfr1908) May 5, 2023