Supporters van Feyenoord pakken hun kans en geven opvallende draai aan vertrek Van Nistelrooij

Supporters van Feyenoord zien hun kans schoon nu Ruud van Nistelrooij is opgestapt bij PSV. Meerdere fans van de landskampioen wijzen Tottenham Hotspur op het nieuws en proberen Van Nistelrooij aan te prijzen bij die club, zodat de keuze niet op Arne Slot valt.

Van Nistelrooij is uiteraard bekend in de Premier League vanwege zijn succesvolle jaren als spits van Manchester United. Bovendien is hij na zijn vertrek bij PSV gratis op te halen, terwijl voor Arne Slot een flinke afkoopsom betaald zal moeten worden. Feyenoord spreekt woensdag met de zaakwaarnemer van Slot over de toekomst van de succesvolle trainer.

Dear @SpursOfficial

You should stop negotiations with Arne Slot right now. And start negotiations with Ruud van Nistelrooij. The man is a really great coach. And even won double the amount of trophies as Arne Slot this year.



He is your guy! 🏆🏆 https://t.co/gRzzgmSYsu — Joey (@Joeyfrfc) May 24, 2023

Hey @Spurs_PT, paying attention? Van Nistelrooy is an outstanding manager and now free agent! Won 2 trophy’s (!!!) this season, that’s even more than Arne Slot! His biggest succes was winning the Johan Cruyffschaal, which is regarded as most important trophy in the Netherlands. https://t.co/D2E7L125qm — Diederik de Groot (@diederikdegroot) May 24, 2023

Ruud van Nistelrooy to Tottenham? — WelBeast (@WelBeast) May 24, 2023

Hi @SpursOfficial why should you spend 25 million for a former PEC Zwolle midfielder when you can have a former Man Utd topscorer for free😉 https://t.co/wg5w2LVYDE — Koen van den Heuvel (@KDVDH1985) May 24, 2023

Beside that Ruud didn't lose from Arne Slot this season, so a much better and free of charge choice. — Jur (@jurriefr) May 24, 2023