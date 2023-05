Talentvolle keeper legt aanbieding Feyenoord naast zich neer en tekent bij NAC

Feyenoord neemt na dit seizoen afscheid van de talentvolle keeper Tein Troost (21). De club was graag langer doorgegaan met de sluitpost van de Onder-21, maar die verkiest na vijf jaar deel uitgemaakt te hebben van de jeugdopleiding in Rotterdam een terugkeer naar zijn oude club NAC Breda.

Dat hebben zowel Feyenoord als NAC dinsdag bekendgemaakt. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl wees Troost de aanbieding die Feyenoord hem deed af omdat hij in Breda "meer perspectief om eerste keeper te worden" zou zien. Sinds Troost in 2018 juist de omgekeerde weg bewandelde, speelde hij op Varkenoord achtereenvolgens in de Onder-17, de Onder-19 en de Onder-21. Bovendien zat hij door blessures bij de eerste selectie ook regelmatig op de bank bij de hoofdmacht.

Troost geeft op de clubsite van Feyenoord tekst en uitleg bij zijn nakende vertrek. "De tijd is aangebroken voor een volgende stap in mijn carrière", zo meldt de keeper. "De geweldige supporters, alle leermomenten, alle successen van vijf jaar Feyenoord neem ik mee en zal ik never nooit vergeten", aldus Troost.

Op de site van zijn nieuwe (en dus ook oude) club NAC gaat Troost verder in op de overstap. "Na vijf mooie jaren bij Feyenoord keer ik nu huiswaarts naar de club waar het voor mij allemaal begon. In alle jaren heb ik altijd een warm gevoel gehad bij NAC en het voelt ook echt als thuiskomen", wordt de doelman geciteerd. "De ervaringen die ik afgelopen jaren heb opgedaan neem ik nu mee naar NAC en hoop ik in te kunnen gaan zetten."