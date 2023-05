Te Kloese ziet veel interesse voor Giménez: 'Er komen elke week héél veel scouts'

Veel clubs hebben interesse in Santiago Giménez, maar volgens Dennis te Kloese zijn er nog geen aanbiedingen binnengekomen bij Feyenoord. De laatste tijd werd de Mexicaan veel in verband gebracht met bepaalde clubs. Onder andere Benfica en Sevilla werden een aantal keer genoemd.

Te Kloese ziet de berichten over Giménez ook verschijnen en gaat er ook op in. “Op dit moment zijn er nog geen aanbiedingen geweest”, zegt de directeur bij ESPN Mexico. “Elke week sturen ze me een lijst met scouts die langskomen. Dat zijn er héél veel. Sommige clubs komen vaker terug en voor verschillende spelers. Dat wil niet zeggen dat ze een bod gaan uitbrengen. Dat gebeurt overal in Europa, en zeker in Nederland bij clubs als deze.”

Als het aan de algemeen directeur van Feyenoord ligt, blijft de Mexicaan zeker nog een jaar in Rotterdam. “Mijn relatie en communicatie met hem en zijn familie is heel goed. We moeten er dus voor zorgen dat we rustig blijven. Mijn mening is dat hij op deze manier door moet gaan, nog ietsjes sterker worden en profiteren dat hij hier is bij een club die volgend seizoen op een hoger Europees niveau speelt. Die ervaringen zullen je altijd bijblijven.”

Hulp is dan ook nodig bij het maken van de juiste keuzes. “Ik zou dus in alle rust, stap voor stap, zonder hem te pushen maar juist te helpen, proberen om voor hem de beste omstandigheden te creëren. Dat zou goed zijn voor hem en de club. Hij heeft ook duidelijke doelen voor zichzelf gesteld. Hij heeft veel en wil veel beter worden. Dat zit wel goed bij hem, maar, advocaat of dokter word je ook niet van de ene op de andere dag”, sluit Te Kloese af.

