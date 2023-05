Ten Cate gaat in op toekomst Heitinga: 'Dat kan Ajax niet maken, dat zou niet fair zijn'

Henk ten Cate heeft in een uitgebreid interview met De Telegraaf zijn licht laten schijnen over verschillende beginnende voetbaltrainers. De voormalig oefenmeester van onder meer Ajax, Sparta en NAC gaat in op de toekomst van John Heitinga en denkt dat het goed is als de Amsterdammers hem volgend seizoen behouden als trainer.

Heitinga maakte in februari de overstap van Jong Ajax naar de hoofdmacht nadat Alfred Schreuder zijn koffers mocht pakken. De 39-jarige oud-verdediger begon uitstekend, maar viel daarna wat terug op basis van prestaties. Ten Cate vindt dat Ajax volgend seizoen niet naar een nieuwe trainer hoeft te zoeken. “Ik zou hem ook komend seizoen hoofdtrainer laten zijn. Zeker als ik hem, zoals Edwin van der Sar (algemeen directeur, red.), had aangesteld, zou ik John nu ook laten staan”, begint Ten Cate bij De Telegraaf.

Zoals gezegd was de start van Heitinga goed, maar daarna vielen de resultaten wat terug. Onder leiding van de oud-voetballer won Ajax geen enkele topwedstrijd, werd het uitgeschakeld in de Europa League en ging het ten onder in de bekerfinale tegen PSV. Volgens Ten Cate is dat niet de schuld van Heitinga. “Ajax kan het niet maken om hem af te rekenen op de afgelopen vier maanden. De verantwoordelijkheid dat er een beroep op Heitinga’s clubliefde is gedaan, ligt bij Ajax. En het mag niet zo zijn dat Johns carrière naar de knoppen is, omdat hij Ajax heeft willen helpen. Dat zou niet fair zijn”, aldus Ten Cate.

Van Bommel

De oud-oefenmeester behoudt vertrouwen in de toekomst van Heitinga en leeft wel eens mee met de beginnende trainer. “Hij heeft niet de makkelijkste start van zijn loopbaan gehad. Bij Ajax binnenstappen, is nogal wat. Maar misschien heeft hij onvoldoende steun gehad”, denkt Ten Cate, die vervolgens de vergelijking trekt met Antwerp FC. “Van Bommel wordt nu mede door de aanwezigheid van Marc Overmars aan alle kanten gesteund. Het is verbazingwekkend dat die club waarschijnlijk kampioen van België wordt”, sprak de Amsterdammer.