Ten Hag ontvangt slecht nieuws en ziet huurling wellicht niet meer in actie

Het seizoen van Marcel Sabitzer zit erop. De middenvelder heeft een meniscusblessure opgelopen en kan dit seizoen niet meer in actie komen, zo maakt zijn club Manchester United bekend.

Sabitzer kwam in januari op huurbasis over van Bayern München en speelde sindsdien achttien officiële wedstrijden. Daarin scoorde hij driemaal: hij maakte de belangrijke 2-1 tegen Fulham in de kwartfinale van de FA Cup en produceerde een dubbelslag in het Europa League-duel met Sevilla (2-2).

Sabitzer wordt in principe gehuurd tot het einde van het seizoen. De kans bestaat dus dat de Oostenrijker zijn laatste wedstrijd voor Manchester United heeft gespeeld. Hij werd gehaald na een blessure bij Christian Eriksen, die inmiddels weer fit is.

Sabitzer staat zelf open voor een langer verblijf, maar Manchester United zou het vizier gericht hebben op Adrien Rabiot. De Fransman zou transfervrij overgenomen kunnen worden van Juventus. Zijn komst zou het perspectief voor Sabitzer negatief kunnen beïnvloeden op Old Trafford. Bij Bayern heeft Sabitzer een contract tot medio 2025.