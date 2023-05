L'Équipe pakt uit met 'droom' van Ten Hag: Manchester United gaat nieuwe poging wagen

Doordat Manchester United nog altijd geen nieuwe eigenaar heeft, blijft trainer Erik ten Hag voorlopig in het duister tasten over het bedrag dat komende zomer beschikbaar is voor inkomende transfers. Manchester United is hard op weg zich te plaatsen voor de Champions League en om daarin een serieuze rol van betekenis te kunnen spelen wil Ten Hag zijn selectie serieus versterken. Volgens L’Équipe ‘droomt’ de oud-trainer van Ajax nog steeds van de komst van Adrien Rabiot.

Ten Hag beleefde een moeizame start bij Manchester United, maar zal als het eenmaal zover is met een tevreden gevoel kunnen terugkijken op zijn debuutjaar in Engeland. Manchester United veroverde al de League Cup, speelt binnenkort de finale van de FA Cup en is dus hard op weg zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Dat maakt The Red Devils uiteraard ook een stuk interessanter op de transfermarkt. Ten Hag vertelde van de week nog dat spelers nu meer staan te trappelen om de overstap te maken naar Old Trafford.

Namen noemde hij niet, maar misschien doelde hij wel op Rabiot. De Fransman werd afgelopen zomer al nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar Ten Hag zag hem bij Juventus blijven. Daar draait Rabiot een prima seizoen en dat blijft niet onopgemerkt. Volgens L’Équipe maakt Manchester United opnieuw werk van de komst van de middenvelder. Als we de Franse sportkrant moeten geloven heeft Ten Hag van de transfer van Rabiot zelfs een prioriteit gemaakt. Hij zou, evenals Harry Kane, bovenaan het verlanglijstje staan.

Rabiot is bij Juventus in het bezit van een aflopend contract en heeft er nooit een geheim van gemaakt in de Premier League te willen voetballen. Ten Hag voerde afgelopen zomer al gesprekken met de Fransman, die naar verluidt ook kan rekenen op de belangstelling van Newcastle United. Manchester United schijnt echter zijn voorkeur te genieten. Rabiot speelt sinds de zomer van 2019 voor Juventus. De Oude Dame nam hem destijds transfervrij over van Paris Saint-Germain. Grote kans dus dat hij komende zomer dus wederom voor ‘niks’ van club gaat ruilen.