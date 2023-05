'Ten Hag staat klaar om vertrekclausule Napoli-uitblinker te activeren'

Manchester United gaat in juli gebruikmaken van een speciale vertrekclausule in het contract van Napoli-verdediger Kim Min-jae. De Koreaan is gedurende een periode van vijftien dagen voor een 'gelimiteerd' bedrag van zo'n 60 miljoen euro op te pikken bij de kersverse kampioen van Italië.

Dat schrijven Italiaanse media, waaronder Corriere dello Sport. De 26-jarige Zuid-Koreaan is pas bezig aan zijn eerste seizoen in de Serie A, maar maakt een uitstekende indruk in het elftal van trainer Luciano Spalletti, dat op overtuigende wijze voor het eerst in ruim dertig jaar beslag heeft weten te leggen op de Scudetto. De club betaalde afgelopen zomer nog een bedrag van 18 miljoen euro aan het Turkse Fenerbahçe om de centrale verdediger over te nemen. In Napels werd Min-jae de vervanger van Kalidou Koulibaly, die na jaren van trouwe dienst naar Chelsea vertrok.

Napoli-directeur Cristiano Giuntoli bevestigde een aantal maanden geleden al dat de verbintenis van Min-jae een speciale vertrekclausule voor clubs buiten Italië bevat. Gedurende twee weken in juli is de verdediger voor een bedrag van 50 tot 60 miljoen euro op te pikken door buitenlandse clubs. De hoogte van de vergoedingssom wordt hoger naarmate de kopende partij een grotere omzet draait, het rijke United zou de volle mep van 60 miljoen neer moeten tellen.

Ten Hag heeft de afgelopen weken kunnen zien hoe broos zijn defensie is zonder Lisandro Martínez, die hij afgelopen zomer meenam uit Amsterdam. De Argentijn raakte in het Europa League-duel met Sevilla (2-2) geblesseerd, waarna de resultaten drastisch achteruitliepen. Door twee achtereenvolgende nederlagen in de Premier League moet het elftal van de Nederlander nog alle zeilen bijzetten om de felbegeerde vierde plaats in de Premier League vast te houden, die volgend seizoen recht geeft op deelname aan de Champions League. Zaterdagmiddag wacht dan ook een cruciaal thuisduel met Wolverhampton Wanderers, dat om 16.00 uur begint.