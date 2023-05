'Ten Hags droomkandidaat voor spitspositie mag club niet verlaten'

Erik ten Hag kan topprioriteit Harry Kane uit zijn hoofd zetten, want Tottenham Hotspur-voorzitter Daniel Levy heeft aangegeven dat de spits niet te koop is. Ondanks deze woorden van de voorzitter wil Manchester United de interesse niet beëindigen, maar zijn ze actief op zoek naar andere opties.

Manchester United speelt op dit moment met Anthony Martial of Wout Weghorst in de spits, maar Ten Hag gaf eerder al aan dat de club graag een topspits in huis wil halen. Kane stond bovenaan op het lijstje, maar Levy heeft aangegeven dat de spits niet zal worden verkochten, meldt Manchester Evening News.

The Red Devils wisten dat het moeilijk ging worden om Kane binnen te halen, want twee jaar geleden stak Levy ook al een stokje voor een transfer van de spits naar Manchester City. Een bod van rond de honderd miljoen pond werd afgewezen en de goalgetter bleef in Londen.

Een bron die met Levy heeft gewerkt, zei half grappend dat Manchester United hem moest ‘doden’ om Kane te contracteren volgend seizoen. Waarschijnlijk gaat de club van Ten Hag nu doorschakelen naar Napoli-spits Victor Osimhen. Ook de Franse international Randal Kolo Muani van Eintracht Franfurt staat op het lijstje.