Toulouse neemt Aboukhlal in genade aan en weerspreekt berichtgeving door RMC Sport

Zakaria Aboukhlal kan komend weekend zijn rentree maken bij Toulouse. De Franse club schorste zijn aanvaller afgelopen week nadat hij in eerste instantie weigerde een shirt met regenboogkleuren te dragen en nadat uit publicatie door RMC Sport bleek dat hij tijdens de bekerhuldiging vrouwonvriendelijke uitspraken had gedaan. Na intern onderzoek en een gesprek met locoburgemeester en wethouder sport van Toulouse Laurence Arribagé is Aboukhlal al weer in genade aangenomen.

Het voorbije weekeinde stond in het Franse profvoetbal in het teken van een actie tegen homofobie. Alle teams op het eerste en tweede niveau speelden dat weekend met rugnummers in de regenboogkleuren. Bovendien hadden de aanvoerdersband dezelfde kleuren. Vooraf werd afgesproken dat alle clubs zouden meedoen. Aboukhlal besloot zich echter af te sluiten van de actie. De oud-speler van AZ lichtte zijn beslissing middels een statement toe. Hij zei dat respect een ‘belangrijke waarde’ is voor hem en ‘dat geldt ook voor mijn benadering van de ander, maar ook voor mijn eigen overtuigingen’.

Voorafgaand aan de actie was afgesproken dat als een speler zou weigeren deel te nemen aan de actie, dat hij niet in actie zou komen. Aboukhlal moest zodoende het thuisduel met FC Nantes aan zich voorbij laten gaan. Maar daar bleef het niet bij voor de aanvaller. Eerder deze week publiceerde RMC Sport een artikel waarin viel te lezen dat de aanvaller zich vrouwonvriendelijk zou hebben gedragen richting locoburgemeester van Toulouse Arribagé. Arribagé zou bij het toespreken van de selectie om stilte hebben gevraagd, waarop Aboukhlal zou hebben gezegd ‘dat vrouwen waar hij vandaan komt, niet zo tegen mannen praten’.

Aboukhlal werd daarop geschorst door zijn club, die tevens meldde een onderzoek te gaan starten naar het vermeende voorval.

Bovendien ging de aanvaller in gesprek met Aboukhlal, waar het management van de club eveneens van de partij was. “Na deze bijeenkomst concludeerden we dat de door RMC Sport gerapporteerde feiten niet echt weerspiegelden wat er op 30 april is gebeurd. We bevestigen dat het onderzoek van de voetbalclub Toulouse nu is afgesloten en dat de speler vanaf vandaag terugkeert in de selectie. De club wil verder geen commentaar geven”, meldt de huidige nummer dertien van Frankrijk op sociale media.

De international van Marokko kwam dit seizoen vooralsnog 39 keer in actie voor Toulouse. Hij was tot dusverre goed voor dertien doelpunten en vijf assists.