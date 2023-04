Nederlands getint Toulouse bereikt finale Franse beker door goal oud-AZ'er

Toulouse staat mede door een goal van Zakaria Aboukhlal in de finale van de Coupe de France. In de halve finale werd Annecy met 1-2 verslagen en zo kunnen de Nederlanders Thijs Dallinga, Stijn Spierings en Branco van den Boomen zich opmaken voor een eindstrijd tegen FC Nantes.

Toulouse speelde tegen de nummer vijftien van de Ligue 2. Annecy kan gerust een stuntploeg worden genoemd. De laatste drie rondes werden telkens na het nemen van penalty’s gewonnen, waaronder de kwartfinalewedstrijd tegen topclub Olympique Marseille.

Alle Nederlanders stonden donderdagvond in de basis en op aangeven van Van den Boomen kon Aboukhlal de 1-0 binnenschieten na ruim een half uur spelen. Vlak voor rust kreeg Annecy een penalty en die werd benut door Alexy Bosetti, waardoor de ploegen met een gelijke stand de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft duurde het lang voordat er een goal gescoord werd, maar in 86ste minuut maakte Fares Chaibi de winnende goal voor Toulouse. De invaller profiteerde van een fout in de defensie van Annecy. In de laatste minuut schoot Moise Sahi Dion de tweedeklasser op gelijke hoogte, maar de VAR zette een streep door de treffer. Met deze winst plaatst Toulouse zich voor de tweede keer in de historie van de club voor een finale om de Coupe de France.

Daarin treft het competitiegenoot FC Nantes. De west-Franse club rekende woensdag in de andere halve finale van het bekertoernooi af met Olympique Lyonnais. Ludovic Blas zorgde na een klein uur spelen voor de enige treffer van dat duel. Op 29 april wordt de finale gespeeld in het Stade de France in Parijs.