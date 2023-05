Voorzitter Toulouse ondanks zelfde eigenaar AC Milan overtuigd van deelname Europa League

Volgens voorzitter Damien Comolli speelt Toulouse volgend seizoen gewoon in de Europa League. Zaterdag won de Nederlands getinte club van FC Nantes de finale van de Coupe de France en dat geeft normaal gesproken recht op een ticket in het tweede toernooi van Europa, maar daar zit voor de Franse ploeg nog een twist aan.

Toulouse is in handen van dezelfde eigenaar als AC Milan. Volgens de regels van de UEFA is het niet mogelijk dat twee clubs met dezelfde eigenaar in hetzelfde toernooi uitkomen. Comolli hoopt en denkt dat er uitzondering wordt gemaakt voor de stuntploeg. “In alle gesprekken die we met de bond hadden, tussen het moment dat ze contact met ons opnamen en het moment dat we de documenten terugstuurden, vertelden ze ons dat we het volledig eens waren met de verzoeken", zegt de leidsman van Toulouse in gesprek met France Bleu.

Artikel gaat verder onder video

Als er nog onduidelijkheid is, is Comolli bereid om met de Europese bond te praten over de mogelijkheden. “Daar twijfelen we niet aan, en als de UEFA nog vragen heeft, zullen we die natuurlijk beantwoorden, maar ik ben vastbesloten om in de Europa League te spelen”, geeft de voorzitter aan. “Op 31 augustus zal ik in Monaco zijn voor de loting van de Europa League.”

Bij Toulouse spelen met Branco van Boomen, Stijn Spierings en Thijs Dallinga een aantal Nederlanders in de selectie. Ook oud-AZ’er Zakaria Aboukhlal speelt bij de stuntploeg uit Frankrijk. In de bekerfinale van zaterdag scoorde Dallinga twee keer en de Marokkaan maakte er nog 5-1 van. Dat was uiteindelijk ook de einduitslag.