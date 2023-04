Opstelling Toulouse: Nederlanders in de basis in historische bekerfinale

Toulouse FC start zaterdagavond met een Nederlands getint elftal aan de finale van de Coupe de France. Branco van den Boomen, Thijs Dallinga én Stijn Spierings hebben alledrie een basisplaats in het duel met FC Nantes, terwijl ook voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal vanaf de aftrap mag beginnen.

Het Nederlandse drietal en de in Nederland opgegroeide Marokkaan hopen hun club de tweede nationale beker in de historie te bezorgen. De eerste en vooralsnog enige keer dat dat gebeurde is al een eeuwigheid geleden, in 1957. Daartoe moet afgerekend worden met FC Nantes, de titelverdediger en de huidige nummer zestien van de Ligue 1.

Toulouse, dat als promovendus keurig twaalfde staat, doet het in de competitie aanmerkelijk beter dan de tegenstander in de finale. Toch zou het winnen van de beker de ploeg van de Nederlanders geen Europees voetbal op gaan leveren, zo werd vrijdag bekend. Omdat Toulouse eigendom is van dezelfde Amerikaanse partij (RedBird) die ook AC Milan in bezit heeft, is deelname aan de Europa League op basis van de UEFA-reglementen niet toegestaan, zo meldde het Franse RMC Sport een dag voor de finale.

#FCNTFC, le 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙩𝙤𝙪𝙡𝙤𝙪𝙨𝙖𝙞𝙣 pour notre finale de #CoupeDeFrance 😈



Dès 21h00, accompagnés de nos fervents supporters, à nous d'écrire notre histoire dans la capitale 💪 pic.twitter.com/LqhJbTm7Qd — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 29, 2023

De 22-jarige spits Dallinga droeg met vier treffers in de bekercampagne van Toulouse bij aan het bereiken van de finale. FCUpdate sprak eerder deze week met de oud-speler van Excelsior, die aan een prima debuutseizoen in Frankrijk bezig is. In de allereerste FCUpdate Podcast laat Dallinga zijn licht schijnen over zijn successen in Frankrijk en doet hij tevens een voorspelling voor de Nederlandse bekerfinale van zondag. De podcast is op Spotify te beluisteren, of rechtstreeks hieronder.