Troeft Overmars opnieuw alle Eredivisie-clubs af met transfer?

Gaat Marc Overmars opnieuw de Nederlandse (top)clubs aftroeven? PSV, Feyenoord, AZ, Vitesse en FC Twente hebben allemaal belangstelling in Ruben van Bommel (18), die een van de smaakmakers is van MVV dit seizoen. Zij moeten echter vrezen, want Antwerp FC ziet in de jonge linksbuiten ook de volgende Nederlandse versterking.

Het Nieuwsblad weet dat de Belgische topclub mogelijk ook een serieuze poging gaat wagen voor een van de sensaties van de Eerste Divisie. ‘Volgens onze informatie is sportief directeur op de Bosuil Marc Overmars zeer gecharmeerd door de Nederlandse jeugdinternational’, schrijft het Belgische medium dinsdag. Calvin Stengs, Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp staan er al onder contract: voor hen was destijds ook interesse vanuit de Eredivisie.

Met vader Mark van Bommel als coach lijkt een overstap ideaal, maar dat is volgens de ochtendkrant niet direct het geval. Integendeel zelfs: ‘Zo heeft Antwerp geen tweede elftal in de tweede klasse en mogen er in de Jupiler Pro League slechts zeven spelers op de bank zitten – in Nederland zijn dat er twaalf –, waardoor de kans op een wedstrijdselectie serieus afneemt’, worden er ook enkele nadelen voor de voetballer opgesomd.

Dat kan invloed hebben op de ontwikkeling van Van Bommel jr. in België, waardoor zijn ontwikkeling mogelijk kan worden geremd. Bij MVV heeft hij nog altijd een amateurcontract, maar gaat snel een profcontract tekenen. Niet per se om langer te blijven, maar zodat MVV nog een centje overhoudt aan zijn periode in Maastricht. Desondanks kan hij gezien zijn vijftien doelpunten en vijf assists dit seizoen relatief goedkoop worden opgepikt.

Twente wil Van Bommel, Regeer bijna binnen?

FC Twente heeft in elk geval ook belangstelling in de diensten van de zoon van Van Bommel. Technisch directeur Jan Streuer bevestigde gesprekken met hem én Excelsiors Marouan Azarkan. “Maar het is nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Je moet nooit op één paard wedden. Het is goed om met spelers te spreken en te weten of ze graag willen”, liet hij weten tegenover Voetbal International. FC Twente-watcher Leon ten Voorde kwam dinsdag met een update over Ajax-talent Youri Regeer: hij wil graag naar Enschede komen en FC Twente wil hem graag halen. ‘Partijen hopen er snel uit te komen’, schreef hij op Twitter.