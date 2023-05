Twee woorden zijn voor de UEFA genoeg om de jarige Frenkie de Jong te omschrijven

Misschien wel de beste Nederlandse voetballer van dit moment viert vandaag zijn verjaardag. Frenkie de Jong blies vanochtend 26 kaarsjes uit. De middenvelder maakte in het seizoen 2018/2019 veel indruk bij Ajax en maakte vervolgens een toptransfer naar FC Barcelona, waar hij na een moeizame start inmiddels niet meer weg te denken is van het middenveld. Ook in het Nederlands elftal heeft De Jong een aantal gedenkwaardige wedstrijden gespeeld. De UEFA is zijn optredens nog niet vergeten.

Ronald Koeman begon eerder dit jaar aan zijn tweede periode als bondscoach bij het Nederlands elftal. De start in de kwalificatiereeks voor het EK van 2024 in Duitsland was echter teleurstellend. Oranje ging kansloos onderuit in en tegen Frankrijk en maakte een paar dagen later een zwakke indruk tegen Gibraltar. Koeman en zijn manschappen krijgen in juni de kans zich te revancheren, want dan staat de finaleronde van de Nations League op het programma. De keuzeheer zal om meerdere redenen gebrand zijn op revanche. Niet alleen om de zure nasmaak van de interlands tegen Frankrijk en Gibraltar van zich af te spoelen. Ook om er nu wél met de eindzege vandoor te gaan.

In 2018 plaatste Oranje, toen ook al onder Koeman, zich voor de eerste finaleronde van de Nations League. Het Nederlands elftal nam het in 2019 in de halve finale op tegen Engeland. Mede dankzij een swingende Frenkie de Jong werden de Engelsen na verlenging met 3-1 verslagen. De Jong had op dat moment net een super seizoen met Ajax achter de rug. De Amsterdammers hadden zich voor het eerst sinds 2014 gekroond tot landskampioen, wonnen de KNVB Beker en plaatsten zich op een haar na voor de finale van de Champions League. De Jong trok de lijn vrolijk door naar het Nederlands elftal. In een compilatie van de UEFA, speciaal gedeeld voor zijn verjaardag, is te zien hoe hij zijn Engelse tegenstanders een aantal keer het bos instuurt. 'Klasse en kalmte', - vertaald naar het Nederlands - zijn de twee woorden die de UEFA gebruikt voor de middenvelder.

De Jong wordt sowieso uitgebreid gefeliciteerd op sociale media. Ook Ajax is de middenvelder nog niet vergeten. Het account van de Europa League plaatst een filmpje van het magistrale doelpunt dat De Jong vorig seizoen maakte tegen Napoli.