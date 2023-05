Twitteraars verbaasd door Noorse vlag Haaland; Youri Mulder heeft het antwoord

Erling Haaland zorgde woensdagavond voor verbaasde blikken door zichzelf in een Noorse vlag te wikkelen na het bereiken van de Champions League-finale met Manchester City. Dergelijke taferelen zie je normaal gesproken pas wanneer spelers een prijs hebben gewonnen, maar Haaland droeg de vlag omdat 17 mei een nationale feestdag is in Noorwegen.

Op Twitter klonk bij internationale voetbalfans verbazing over de beelden: sommige fans vonden dat Haaland 'had moeten wachten tot de prijs was gewonnen'. De beelden kwamen ook voorbij op Ziggo Sport, waarna Youri Mulder vanuit huis een appje stuurde naar presentator Wytse van der Goot om de situatie uit te leggen. "Ik kreeg een appje van Youri Mulder binnen: het is een nationale feestdagen in Noorwegen vandaag, vandaar de vlag", zei Van der Goot. Mulder had in het verleden een relatie met de Noorse Nina Freidher, met wie hij twee kinderen heeft.

Op 17 mei wordt herdacht dat in 1814 in Eidsvoll overeenstemming werd bereikt over de Noorse Grondwet. De keuze van Haaland heeft er dus niet mee te maken dat hij op de zaken vooruitloopt;. Manchester City versloeg Real Madrid woensdagavond met 4-0, na het eerdere 1-1 gelijkspel in het Santiago Bernabéu. Op 10 juni wacht in Istanbul de finale tegen Internazionale.