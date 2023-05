Valentijn Driessen oppert opvallende naam voor trainers-vacature bij Ajax

Valentijn Driessen vindt het bijzonder dat Wim Jonk nog niet is genoemd als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. De vacature voor hoofdtrainer van de Amsterdammers is nog altijd niet ingevuld en dat gaat waarschijnlijk pas na het seizoen gebeuren. Driessen tipt Ajax om bij FC Volendam te gaan kijken.

"Ik begrijp niet waarom Wim Jonk niet genoemd wordt bij Ajax", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat zal wel weer met het verleden te maken hebben. Hij heeft het bij FC Volendam en in het verleden al laten zien bij Ajax. Hij heeft zich staande gehouden in het wespennest van Volendam. Wim had voor Volendam-begrippen misschien een wat naïef spel-idee. Dat heeft hij precies op tijd aangepast, maar ze zijn nog niet veilig."

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze week werd bekend dat er nu wordt gekeken naar een buitenlandse trainer. "Dat Ajax zich aan het oriënteren is op een buitenlander, geloof ik zonder meer", aldus clubwatcher Mike Verweij. "Ik heb van Sven Mislintat de verzekering dat de beslissing echt pas na het seizoen wordt genomen. Ik denk dat er dus veel afhankelijk is van de komende vier wedstrijden. Als Heitinga die wint, denk ik dat hij volgend seizoen trainer is van Ajax. Ook als hij geen tweede wordt."

Momenteel staat John Heitinga voor de groep in Amsterdam, waar al een streep werd gezet door de naam van Peter Bosz. De 56-jarige Jonk werkte in het verleden al lange tijd bij de huidige nummer drie van de Eredivisie. Hij was daar werkzaam als techniektrainer (2008-2011) en hoofd jeugdopleiding (2011-2015). Na onenigheid met de directie besloot hij te vertrekken bij de club. In de zomer van 2019 begon hij vervolgens aan zijn avontuur bij Volendam.