Valentijn Driessen voorspelt inktzwart scenario voor Feyenoord: 'Slot neemt ze allebei mee'

Volgens Valentijn Driessen kan Feyenoord op zoek naar een complete technische staf. Alleen John de Wolf gaat de Rotterdammers trouw blijven als Arne Slot inderdaad naar Tottenham Hotspur vertrekt, zo voorspelt de journalist.

Bij Vandaag Inside schetst de Telegraaf-journalist een inktzwart scenario voor de kersverse landskampioen. De onderhandelingen tussen de club en Rafaela Pimenta, de zaakwaarnemer van Slot, lijken voorlopig muurvast te zitten. Volgens Driessen is inmiddels duidelijk voor welk bedrag de trainer naar Londen mag vertrekken: "Voor twintig miljoen is hij weg. "Dat is een net bedrag", meent Johan Derksen. "En dan neemt hij ze allebei mee", vervolgt Driessen.

Met die laatste zin doelt hij op twee van de huidige assistenten van Feyenoord. Niet alleen Marino Pusic, die eerder bij AZ samenwerkte met Slot, maar ook Sipke Hulshoff gaat volgens de journalist mee naar Londen. Hulshoff combineert momenteel het assistentschap bij Feyenoord met een rol in de technische staf van het Nederlands elftal.

Feyenoord zou er juist alles aan willen doen om in ieder geval Hulshoff in Rotterdam te houden. Hij is sinds 2021 actief bij de club, waar hij onder Slot een belangrijke rol in de technische staf bekleedt.