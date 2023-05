‘Van der Sar is een absolute grootheid, maar dat is niks waard als je zo presteert’

Er gaan koppen rollen bij Ajax deze zomer, dat is wel duidelijk. De rol van algemeen directeur Edwin van der Sar ligt heel onder vuur bij de aanhang in Amsterdam, maar wat de oud-doelman heeft betekend voor Nederland en zijn club in het verleden valt hiermee in het niets. Host Stan Timmerman en redacteur van FCUpdate Frank Hoekman bespreken de rol van Edwin van der Sar bij Ajax.

Vanaf 16:00 gaat het over Van der Sar, maar ook over de manier waarop Nederlandse voetballiefhebbers met hun helden omgaan.