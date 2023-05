Van Dijk wist al gauw waar Gakpo moest spelen: 'Had ik in het begin al verteld'

Virgil van Dijk had van tevoren al het idee dat de stap van Cody Gakpo naar Liverpool de juiste zou zijn. In zijn eerste halfjaar bij The Reds gaat het ook naar behoren, want de aanvaller speelt zo’n beetje elke wedstrijd en heeft ook al zes doelpunten achter zijn naam staan.

In de winter maakte Gakpo de overstap van PSV naar Liverpool. Volgens velen een juiste stap. “Ik had in het begin al verteld dat dit wel de beste stap voor hem zou zijn”, zegt Van Dijk bij Viaplay. “Dat is ook wel gebleken. Wat hij zegt: het besefmoment en het even relativeren komt in de vakantie. Bij mij was dat hetzelfde. Pas in de zomer, na een verloren Champions League-finale, begon het echte besef pas in de vakantie te komen. En hij draait in mijn ogen een goed half jaar.”

Van Dijk zag de mogelijkheden voor Gakpo en kende de kwaliteiten van de aanvaller ook al. “De kans dat Bobby (Firmino, red) zou vertrekken, was aanwezig. Ik heb hem bij Oranje al meerdere malen zien voetballen en ook de groei als persoon, die hij kan maken, was zichtbaar. Ik merkte aan alles dat dit de juiste stap zou zijn voor hem. Ook voor nu. Ik wil niet zeggen dat ik er aan bij heb gedragen, want het kan ook de andere kant opvallen. Maar als persoon is dit natuurlijk een goede aanwinst voor de groep.”

Trainer Jürgen Klopp zei deze week dat Gakpo voetbal eet. “Ik ben als persoon wel leergierig, zeker nu ik dit jaar op een hele andere positie sta als voorheen, kan ik veel leren van wat de trainers zeggen, maar van Bobby kan ik ook heel veel leren”, zegt de ex-PSV’er. “Ik probeer zoveel mogelijk op te nemen, op te eten. Ik probeer te groeien in de positie en als speler.”