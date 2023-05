Van Hanegem houdt dubbele gevoelens over aan aanstaande transfer bij Feyenoord

Willem van Hanegem weet nog niet of hij blij moet zijn door de komst van Ramiz Zerrouki naar Feyenoord. De middenvelder wordt overgenomen van FC Twente en gaat snel zijn transfer helemaal afronden. Van Hanegem krijgt een onheilspellend gevoel bij de entree van de international van Algerije.

"Aan de ene kant kan het aardig zijn. Maar aan de andere kant krijg ik dan toch het gevoel dat er een paar spelers gaan vertrekken", aldus Van Hanegem in de Willem&Wessel Podcast van het Algemeen Dagblad. "Het is normaal dat spelers met een jaar bijtekenen. Dan moet de partij die wil kopen nog meer gaan betalen. Als een speler bijtekent, denken de mensen dat die speler niet weggaat. En dat is niet zo."

Artikel gaat verder onder video

De Kromme ziet dat Feyenoord zich al behoorlijk heeft geroerd op de transfermarkt. "Ze hebben nu al twee middenvelders gekocht. Thomas van den Belt komt ook al van PEC Zwolle en nu is Zerrouki binnen. Misschien komt er nog wel een. Sebastian Szymański gaat weg, daar zou ik echt geen tien miljoen voor geven. Als ze nog een paar spelers kwijtraken, wordt het afwachten. Dat kan niet altijd goed gaan."

Feyenoord heeft momenteel echter wel wat anders aan het hoofd dan mogelijke uitgaande transfer. De Rotterdammers kunnen aanstaande zondag op bezoek bij stadgenoot Excelsior kampioen worden. Dan moet er zelf gewonnen worden en is de ploeg van trainer Arne Slot afhankelijk van PSV. De huidge nummer twee van de Eredivisie moet dan zaterdagavond punten verspelen op bezoek bij Sparta Rotterdam.