Van Hanegem kiest niet voor Kökçü of Simons, maar ‘Rotterdamse Hazes’ als beste speler: ‘Gewoon heel belangrijk’

Het Eredivisieseizoen zit erop. Feyenoord kroonde zich ruim twee weken geleden al op overtuigende wijze voor het eerst sinds 2017 tot kampioen van Nederland. Het elftal van trainer Arne Slot herbergt veel uitblinkers, maar volgens Willem van Hanegem was Gernot Trauner de beste. Niet alleen bij Feyenoord, maar van de competitie. De Kromme spreekt in de podcast Willem & Wessel van het Algemeen Dagblad zijn waardering uit voor de Oostenrijkse verdediger.

Trauner maakte in de zomer van 2021 de overstap van de Oostenrijkse Bundesliga naar Feyenoord en groeide tijdens zijn eerste seizoen in Nederland meteen uit tot belangrijke kracht bij de Rotterdammers. Met Trauner in het centrum verbaasde Feyenoord vriend en vijand door de finale van de UEFA Conference League te halen. Hoewel de Oostenrijker er bij de enige treffer in de finale tegen AS Roma niet heel goed uit zag, kon hij terugkijken op een meer dan geslaagd eerste jaar in dienst van Feyenoord. Ook dit seizoen was hij een belangrijke pion in het kampioenselftal van Slot.

Van Hanegem noemt Trauner in de Willem & Wessel podcast zelfs de beste speler van dit seizoen in de Eredivisie. “Iedereen zegt Kökçü, maar hem vind ik over een heel seizoen niet de beste. De tweede helft van het seizoen is hij wel echt goed gaan worden. Hij had zelf ook gezegd dat hij slaap tekort kwam en dat soort dingen, dus dan kun je niet zeggen dat hij een heel seizoen goed heeft gespeeld. Dat is bijna onmogelijk voor iedereen”, vertelt Van Hanegem. Hoewel Trauner wegens blessureleed niet in alle wedstrijden zijn opwachting kon maken, is hij volgens De Kromme dus de beste speler van de Eredivisie. “Het is jammer dat hij op het einde wat wedstrijden mist, maar ik vind gewoon die Rotterdamse André Hazes de beste.”

Trauner stal tijdens de huldiging van Feyenoord op de Coolsingel de show. Ook op het veld stak hij er dus bovenuit, vindt Van Hanegem. “Hij is gewoon heel belangrijk geweest. Dan zijn er weer mensen die zeggen: ja, maar hij was toen niet zo goed en toen niet. Maar over het geheel genomen en ten opzichte van je elftal was hij een heel belangrijke speler. Hij speelt gewoon heel goed. Echt in het belang van het elftal.” Het Algemeen Dagblad verkoos David Hancko, de kompaan van Trauner in de achterhoede, tot speler van het seizoen. Maar Van Hanegem is van mening dat Hancko zónder Trauner naast zich een stuk minder overtuigend voor de dag komt. “Als Trauner speelt, dan zie je dat de rest ook wat zekerder is. Zonder Trauner was Hancko een beetje zoekende en veel voorzichtiger.”