Van Hanegem zag slechts twee Ajacieden die zich normaal gedroegen tegen PSV

Willem van Hanegem heeft zich mateloos gestoord aan het gedrag van de spelers in de wedstrijd tussen Ajax en PSV. Hij zag bij Ajax slechts twee spelers die zich 'normaal' opstelden: de jonkies Jorrel Hato en Mika Godts.

"Dit heb ik werkelijk waar nog nooit gezien", zegt Van Hangemen in zijn column in het Algemeen Dagblad. Hij spreekt van een 'verschrikkelijk irritante wedstrijd'. "Het was echt schandalig, de bekerfinale Ajax - PSV had niets met voetbal te maken. Ik heb me er echt wezenloos aan gestoord. Aan de spelers, maar ook aan scheidsrechter Dennis Higler, die niet optrad tegen dat vervelende gedrag. Dit was echt een perfecte wedstrijd geweest om eens een goed punt te maken. Rollebollen? Irritant doen? Hup, wegwezen maar eens een keer."

Artikel gaat verder onder video

"We zitten te zaniken over biergooiers, maar het vervelende gedrag van veel spelers moet ook maar eens afgelopen zijn", vervolgt Van Hanegem. Hij noemt Dusan Tadic – normaal een van zijn favoriete spelers – als voorbeeld. "Hij moet echt stoppen met dat onsportieve gedrag. Owen Wijndal stond nog geen twintig seconden op het veld, maar liep ook meteen te mekkeren. Al kan ik bijna alle spelers noemen hoor, ook die van PSV. Jorrel Hato, een ventje van 17, was de normaalste. Dat gaat heus een goede speler worden."

Ook een andere speler van zeventien maakte indruk op Van Hanegem. "Ik vond het trouwens wel prachtig dat Mika Godts, een Belgisch mannetje van 17, die pingel wilde nemen en raak schoot voor Ajax. Hij was wél met voetbal bezig en niet met irritant doen."