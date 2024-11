‘Taylor maakte gehakt van Hwang, maar er was één koppel waarbij Feyenoord boven lag’

Henk Spaan heeft woensdagavond met veel plezier zitten kijken naar het optreden van in De Klassieker tegen Feyenoord. De middenvelder opende niet alleen al na zes minuten de score, maar slaagde er ook in de laatste weken alom geprezen uit te schakelen. Volgens Spaan maakte Taylor zelfs ‘gehakt’ van zijn Zuid-Koreaanse tegenstander. De columnist zag daarentegen zijn handen vol hebben aan .

Ajax boekte woensdagavond een dik verdiende 2-0 overwinning bij Feyenoord. Het elftal van trainer Francesco Farioli herbergde meerdere uitblinkers, maar het is vooral Taylor die al tijdens en zeker ook in de nasleep op de complimenten kan rekenen. De viervoudig international van het Nederlands elftal schoot Ajax niet alleen al na zes minuten op voorsprong, maar was ook zónder bal belangrijk voor zijn ploeg. Samen met Jordan Henderson en Davy Klaassen hield hij het middenveld van Feyenoord, dat de afgelopen weken uitstekend in vorm was, uit de wedstrijd.

Spaan viel één ding op aan het Rotterdamse middenveld. “Wat tegenviel bij dit Feyenoord, bejubeld als in de jaren zestig, was dat mogelijke topspelers als Hwang, Milambo en Timber verschrikt bleven kijken naar het man-to-mansysteem van Farioli. Geef hun maar zoneverdediging”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Hwang liet Taylor al na zes minuten uit zijn rug lopen. De Ajacied profiteerde vervolgens ook van een misser van doelman Timon Wellenreuther, waarna hij de 0-1 binnen kon schieten. Volgens Spaan liet Taylor niets over van zijn directe tegenstander. “Hij maakte gehakt van Hwang, niet alleen verdedigend, maar hij liep hem er ook aanvallend uit: 0-1, zag ik.”

Osman bezorgt Hato lastige avond

Feyenoord gold voorafgaand aan De Klassieker als de grote favoriet, niet in de laatste plaats omdat het in de aanloop naar het duel met de aartsrivaal Go Ahead Eagles en Benfica op een hoopje had gespeeld en ook de wedstrijden tegen Girona, FC Twente en FC Utrecht in een zege wist om te zetten. Tegen Ajax kreeg de ploeg van trainer Brian Priske echter geen moment grip op de wedstrijd. Dat betekent niet dat álle Feyenoorders in de broekzak van hun directe tegenstander zaten. “Er was één koppel waarbij Feyenoord boven lag: Hato-Osman. Zes keer noteerde ik een geslaagde passeeractie van Osman”, zo schrijft Spaan.

Hato maakte de tweede Amsterdamse treffer, maar had het in defensief opzicht dus lastig tegen de rappe Osman. “Omgekeerd was Hato voor Feyenoord onbespeelbaar, omdat hij steeds naar binnen trok en Osman kennelijk niet de opdracht had hem daar te volgen”, aldus Spaan, die denkt dat Taylor ‘vaart’ bij een ‘gerichte opdracht’. “Jij schakelt die speler uit en je gaat over hem heen als het kan. Het scheelt enorm in het maken van keuzes. Die zijn er namelijk niet, dus ook geen verkeerde. Die keuze heette Hwang.”

Kenneth Taylor was de grote uitblinker tijdens De Klassieker Laden... 68.7% Eens 31.3% Oneens 396 stemmen

