Van Hooijdonk weet wie de sleutel heeft: 'Zo wordt Brobbey 50 miljoen euro waard'

Pierre van Hooijdonk adviseert Ajax om Klaas-Jan Huntelaar zich te laten ontfermen over Brian Brobbey. Dit seizoen worstelt Brobbey met zijn vorm en laat zijn afronding te wensen over. Van Hooijdonk weet dat Ajax met Huntelaar iemand in huis heeft die Brobbey de kneepjes van het vak zou kunnen bijbrengen.

"Huntelaar was een absolute topspits, met name in het afwerken", stelt Van Hooijdonk, zelf ook een topspits van weleer, bij Studio Voetbal. "Het idee dat hij altijd had… Hij wist ook precies waar een keeper zou staan, hoe een keeper zou vallen en hoe je daar als spits op anticipeert. Hij is nu een soort assistent-td. Hij kan een spits van zeventien miljoen vijftig miljoen waard maken. Alleen: aan de slag ermee! Trainen, trainen."

Artikel gaat verder onder video

Rafael van der Vaart ziet ook een andere kandidaat om Brobbey te helpen. "Ik ben het met Pierre eens. Ik vind Patrick Kluivert een van de beste spitsen die er is. Ik zou aanraden om met hem te gaan werken, om hem bijna persoonlijk op Brobbey te gaan zetten. Patrick had eigenlijk alles." Van Hooijdonk antwoordt: "Qua afwerken is Huntelaar echt beter, in de techniek van het afwerken."

Lees ook: Brobbey geeft toe: 'Perez heeft gelijk in zijn kritiek'



"Het is te trainen, het is te leren, het is veel beelden kijken", weet Pi-Air. "Ik heb het zelf geleerd door heel veel samenvattingen te kijken. Dan zie je een patroon, dan zie je hoe spelers scoren vanuit bepaalde hoeken. Ik wil bij Brobbey bijvoorbeeld weleens een stiftje zien in de afronding, dat zit er nog niet in. Dat vernuft hadden Huntelaar en Kluivert wel. Het gaat om de juiste keuze op het juiste moment. Even wat anders doen, even uit de kracht gaan."

FCUpdate Podcast: 'De uitspraak van Brian Brobbey bewijst hoe diep Ajax is gezonken'