Brobbey geeft toe: 'Perez heeft gelijk in zijn kritiek'

Brian Brobbey baalt na de wedstrijd tussen Ajax en AZ (0-0). De aanvaller liet in de eerste helft een goede kans onbenut: van dichtbij stuitte hij op doelman Mathew Ryan.

"Balen. Die kans moet erin", erkent Brobbey voor de camera van ESPN. "Ik denk dat ik 'm hoog en hard in de andere hoek had moeten schieten. De keeper dacht al dat ik zou schieten waar ik schoot." Het afwerken gaat niet voorspoedig bij Brobbey in de laatste weken. "Ik train er wel op ja, vaak met Richard Witschge."

Artikel gaat verder onder video

In de pauze van de wedstrijd wees analist Kenneth Perez erop dat Brobbey vaak valt tijdens het schieten. Brobbey geeft toe dat Perez gelijk heeft. "Ik val niet expres ofzo. Ik weet niet waarom. Hij heeft gelijk ja. Ik moest gewoon rustig zijn voor het doel en dat was ik niet. Dan mis ik de kans. Ik kan er niets anders van maken."

Een lichtpuntje is dat Brobbey de negentig minuten vol maakte, nadat hij vorige week al 120 minuten meedeed in de bekerfinale. Is hij fitter geworden? "Ik voelde me goed om de negentig minuten af te maken. Als ik op het veld sta probeer ik gewoon m'n ding te doen, hard te werken voor het team en door te gaan tot ik niet meer kan. Na de training doe ik extra loopjes en ik ben veel bezig in de gym. Maar daar was ik altijd al mee bezig. Waar het verschil in zit, weet ik niet."

