Poolse bondscoach ontvangt goed nieuws over Lewandowski en Swiderski

Een opsteker voor de Poolse bondscoach Michal Probierz: het herstel van de spitsen en verloopt voorspoedig. Het herstel van de FC Barcelona-spits verloopt zelfs voorspoediger dan verwacht. Zo lijkt hij het tweede groepsduel met Oostenrijk te halen.

Lewandowski viel afgelopen maandag in de oefenwedstrijd tegen Turkije na iets meer dan dertig minuten uit met een spierblessure. Al snel werd duidelijk dat de wedstrijd tegen Oranje voor de 35-jarige goalgetter te vroeg komt. Inmiddels staat Lewandowski weer op het veld om loopoefeningen te doen. “Er is vooruitgang te zien bij Lewandowski”, vertelde Probierz op een persmoment van de Poolse nationale ploeg.

Artikel gaat verder onder video

“Hij zal weer gaan trainen. Het was moeilijk inschatten hoe erg zijn blessure was. Het scheurtje kon groot of klein zijn. Maar waarschijnlijk is hij weer fit voor het duel met Oostenrijk”, is Probierz hoopvol.

Swiderski, die tegen Turkije geblesseerd uitviel vanwege het juichen, heeft inmiddels alweer met de groep meegetraind zo bevestigt de Poolse bondscoach. “We krijgen ze allemaal weer op de been, zodat iedereen zo snel mogelijk beschikbaar is. De medische staf verricht heel goed werk”, aldus een enthousiaste Probierz. Nederland en Polen treffen elkaar zondagmiddag om 15.00 uur in het Volksparkstadion in Hamburg.

