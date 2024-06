Twijfels over besluit van Koeman: ‘Hij voldoet in niets waaraan een late instromer moet voldoen’

Bondscoach Ronald Koeman besloot, mede door het feit dat lichte hamstringklachten heeft, met alsnog een vervanger op te roepen voor Teun Koopmeiners. Valentijn Driessen heeft echter zijn twijfels over het alsnog oproepen van de Bologna-spits, mede vanwege de onzekerheid over zijn fitheid.

“Hij heeft niet fit het seizoen beëindigd, daarna wel fit geraakt, zeggen ze, lekker wat vakantie-uren in de benen”, vertelt Driessen in de podcast Kick-off Oranje. “Hij voldoet aan niets waarvan Koeman vindt dat een late instromer aan moet voldoen”, is de chef voetbal van de Telegraaf kritisch.

Daarnaast haalt Driessen aan dat Zirkzee nog nooit bij het Nederlands elftal heeft gezeten. “Je weet dus absoluut niet wat voor een persoonlijkheid je dan binnenhaalt. Als je dat dan als referentie neemt om mensen wel of niet te selecteren, zoals hij eerder heeft gezegd, dan is het natuurlijk een vreemde keuze”, vervolgt hij.

Mike Verweij benoemt ook nog dat Zirkzee op 12 mei tegen Napoli zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld en toen ook geblesseerd raakte. “Dat is wel een risico. Koeman werd heel erg boos op Barcelona vanwege alle risico's die ze met Frenkie (de Jong, red.) hebben genomen. Maar ik vraag me echt af of Bologna hier echt blij mee is. Het zal volgend seizoen dan misschien niet meer zijn club zijn, maar ze moeten hem volgend seizoen nog wel verkopen.”

Op basis van zijn goede seizoen bij Bologna is het volgens Driessen ‘volstrekt logisch’ dat Koeman Zirkzee er alsnog bijhaalt. “Alleen naar aanleiding wat hij eerder gezegd heeft kan je daar je vraagtekens bij zetten”, is hij kritisch naar Koeman. “Het is een jongen die de Serie A op zijn kop heeft gezet, met Bologna Champions League-voetbal heeft gehaald, beste talent van de Serie A. Dan heb je echt wel wat laten zien en heb je ook wel wat in je mars. Ik ben benieuwd en misschien gaat hij het ook wel heel goed doen als hij er is. Het is natuurlijk wel een klassespeler die nu heel gewild is.”

