'De uitspraak van Brian Brobbey bewijst hoe diep Ajax is gezonken'

Ajax wint dit seizoen geen prijzen, maar volgens Brian Brobbey kan het seizoen nog deels gered worden met een tweede plek in de Eredivisie. Na de verloren bekerfinale tegen PSV kreeg de spits de vraag van Hans Kraay junior of het seizoen nog 'een heel, heel klein beetje' gered zou zijn met een Champions League-voorrondeticket. "Zeker weten. Champions League moeten we sowieso halen, daar gaan we voor", zei Brobbey. De uitspraak leidt tot verbaasde reacties in de nieuwe FCUpdate Podcast, met host Stan Timmerman en redacteur Thijs Meijaard.