Vandaag Inside parodieert Patty Brard maar Johan Derksen praat er dwars doorheen

De uitzending van Vandaag Inside werd maandagavond ruw onderbroken door een snerpend alarm in de studio. Het bleek geen reden tot paniek; het programma kwam met een subtiele parodie op een recent voorval bij SBS-programma Shownieuws. Johan Derksen was dan ook niet onder de indruk.

Derksen was net begonnen aan een verhandeling over Sander Schimmelpenninck, toen hij werd onderbroken door een luide alarmtoon. Presentator Wilfred Genee wist direct waar het geluid naar verwees: "Zitten we hier bij Shownieuws?". Dat programma werd kortgeleden opgeschrikt door eenzelfde voorval, dat achteraf afkomstig bleek van de telefoon van Patty Brard. Haar thuisalarm ging - achteraf onterecht - af, waarmee ze voor enige commotie in de studio zorgde.

Daar zat Derksen echter niet mee. Zodra het geluid stopte praatte De Snor stoïcijns verder met zijn relaas. "Hij gaat gewoon door!", lachte Genee. "Dit soort grapjes gaan aan mij voorbij", volhardde Derksen.

Bekijk hieronder het hele fragment uit de uitzending van maandag.