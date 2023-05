Verbazing over actie Makkelie bij Ajax - AZ: 'Die volgorde is heel raar'

ESPN deelde deze week beelden van de communicatie tussen de arbitrage na de kopstootbeweging van Edson Álvarez aan Sam Beukema bij Ajax – AZ. Daarop was te zien dat Danny Makkelie aan Álvarez vroeg wat er gebeurde, waarna de Mexicaan aangaf dat er niets aan de hand was. Vervolgens besloot Makkelie de wedstrijd te laten doorgaan. In de nieuwste FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en hoofdredacteur Dominic Mostert de opmerkelijke beelden.

Danny Makkelie en de VAR beoordelen de kopstoot van Edson Álvarez aan Sam Beukema 👀#ajaaz — ESPN NL (@ESPNnl) May 10, 2023