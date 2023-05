Verbazing over negeren van Bosz: 'Die moet iets vreselijks hebben gedaan'

De analisten bij Voetbalpraat kunnen niet begrijpen dat Ajax nog steeds niet Peter Bosz heeft benaderd. Op dit moment is John Heitinga trainer, maar het is nog allerminst zeker dat hij volgend jaar aan het roer is. Een wedstrijd voor het einde van de competitie heeft de Amsterdamse club nog niks naar buiten gebracht.

Bij Voetbalpraat kijken ze met veel verbazing naar de situatie bij Ajax. “Als je de kandidaten op een rijtje gaat zetten, die droomkandidaat, die aan alle eisen voldoet, en uit de Nederlandse competitie komt, en de routine heeft, en het voetbal speelt wat Ajax gewend is te spelen, die zit bij Feyenoord”, zegt Sjoerd Mossou. “Dat is algemeen bekend, die wordt het niet. Dan hou je niet zoveel keuzes over en dan ga je waarschijnlijk in het buitenland kijken. Daar zitten weer allerlei communicatienadelen aan en dan kom je misschien wel tot de conclusie dat je weer door met Johnny (Heitinga, red.) moet.”

Artikel gaat verder onder video

Kenneth Perez weet wel wie Ajax moet aanstellen voor deze klus. “Peter Bosz is toch wel iemand die dat bewezen heeft bij Ajax om iets teweeg te kunnen brengen. Hij heeft toch die Europa League-finale gehaald, hij heeft herkenbaar voetbal laten zien. Eigenlijk alles wat jij (Mossou, red.) net noemde”, geeft de analist aan. “Die moet echt iets vreselijks hebben gedaan”, reageert Martijn Krabbendam. “Daar moet je eigenlijk overheen stappen, want het gaat om het grotere doel, maar blijkbaar ligt het nog gevoelig.”

Het is voor Ajax ook belangrijk om te weten in welke competitie ze volgend jaar actief zijn. “Dat kan na aankomend weekend voorronde Champions League worden, maar ook Conference League-voetbal”, concludeert Perez. Met het oog op het aantrekken van spelers en een trainer kan dat essentieel worden deze zomer.