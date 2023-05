Verdeling Europese tickets: AZ kan gitzwart scenario Ajax voorkomen na bekerzege PSV

PSV hoopt zich via de Eredivisie te verzekeren voor Champions League-voetbal met de huidige tweede plaats, maar door de winst van de KNVB Beker hebben de Eindhovenaren in elk geval zeker een Europa League-ticket op zak. Ook als Ruud van Nistelrooij met zijn elftal de tweede én derde plaats in de Eredivisie nog weggeeft, gaan ze de play-offs in van de Europa League.

Dat is de consequentie van het feit dat PSV zondagavond na strafschoppen van Ajax won. Als de stand in de Eredivisie niet meer verandert, gaat koploper Feyenoord de groepsfase van de Champions League in. PSV gaat als nummer twee de voorrondes van het miljardenbal in. Omdat het EL-ticket van PSV doorschuift, profiteert Ajax mee: zij gaan als er niets verandert als nummer drie de play-offs voor de Europa League in.

Virtuele verdeling:

1. Feyenoord (groepsfase Champions League)

2. PSV (derde voorronde Champions League)

3. Ajax (play-offs Europa League)

4. AZ (derde voorronde Conference League)

5-8: Sparta, FC Twente, FC Utrecht & NEC (play-offs om een voorronde ticket Conference League)

Als PSV de derde plaats nog weggeeft aan Ajax, worden de tickets tussen de tweede en derde plaats omgedraaid en blijft verder alles onveranderd. Mocht AZ nog tweede of derde worden en Ajax blijft onder AZ en Feyenoord, dan krijgt John Heitinga met zijn ploeg slechts een Conference League-ticket. De bekerwinst geeft PSV namelijk minimaal toegang tot de voorrondes van de Europa League.

Conference League-winst AZ

Mocht AZ de Conference League winnen, dan kan dat nog redding brengen voor Ajax in een bovenstaand scenario. Dan gaan er vanuit Nederland namelijk twee teams richting de Europa League en wordt er in de play-offs om een voorronde Conference League-ticket gespeeld. In feite krijgt Nederland geen extra Europees ticket, maar wordt er een Conference League-ticket ingeruild voor een Europa League-ticket. Dan zou Ajax als nummer vier nog de Europa League kunnen halen.