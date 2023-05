Verrassende nieuwe rol voor Jordi Cruijff lonkt bij FC Barcelona

Jordi Cruijff is volgens Mundo Deportivo in beeld om de rol van Mateu Alemany bij FC Barcelona over te nemen. De Spaanse voetbaldirecteur maakte vorige week bekend dat hij binnenkort de deur van Camp Nou achter zich dichttrekt.

Alles wijst erop dat Alemany zijn carrière vanaf de zomer voortzet in de Premier League bij Aston Villa. Bij Barcelona werkte de zestigjarige Alemany de afgelopen twee jaar nauw samen met Cruijff.

Waar vorige week werd bericht dat Cruijff zou twijfelen over zijn toekomst in Barcelona, wordt er nu gemeld dat de club voornemens is de voormalig international door te schuiven. Cruijff is in beeld om Alemany op te volgen als voetbaldirecteur en Deco moet op zijn beurt de oude rol van Cruijff overnemen.

Dat betekent in de praktijk dat Deco de taak krijgt om op zoek te gaan naar geschikte spelers voor Barcelona en Cruijff, zodra Xavi en het bestuur akkoord zijn met de komst van de spelers, de contractonderhandelingen gaat uitvoeren.

De komst van Deco is nog niet helemaal zeker. De voormalig middenvelder wil eerst de details van het voorstel van Barcelona kennen voordat hij definitief 'ja' zegt. Daarnaast moet hij nog om tafel met Cruijff, met wie hij in Camp Nou veel zal samenwerken.