Vertrokken Feyenoord-td Arnesen benoemt pijlers onder het succes van de aanstaand kampioen

Als Feyenoord komende zondag de landstitel binnen weet te slepen, zet niet alleen trainer Arne Slot een voorlopige kroon op zijn werk. Achter de schermen is de in september 2022 vertrokken technisch directeur Frank Arnesen ook een belangrijke factor geweest achter de successen van de club, al zou hij dat zelf nooit zeggen.

In gesprek met het Algemeen Dagblad kijkt de Deen terug op zijn periode in Rotterdam-Zuid, waar hij in januari 2020 aantrad. Arnesen trekt een vergelijking met voormalig teamgenoot Johan Cruijff en veelvuldig tegenstander Willem van Hanegem. "Die twee hebben nog nooit ergens geroepen dat ze zo goed waren. Weet je waarom niet? Omdat iedereen dat wel zag", aldus Arnesen. Het leerde hem bescheiden te zijn over zijn aandeel in de successen. "Natuurlijk, de ene krant heeft er een andere visie op dan een andere, maar waarom zou ik zelf iets zeggen over wat ik heb gedaan? Dat is aan anderen."

Artikel gaat verder onder video

Arnesen was verantwoordelijk voor het aanstellen van succescoach Arne Slot, wiens komst van AZ een schot in de roos bleek. De wederopstanding van de club moet echter vooral worden gezien als een "teamprestatie", meent Arnesen. Zo benoemt hij Stijn Vandenbroucke, Head of Medical & Performance, en Leigh Egger en Ruben Peeters die verantwoordelijk zijn voor het fit krijgen van de spelersgroep. "Alles rond het eerste elftal moest top zijn geregeld. Maar dan ben je er nog niet", merkt Arnesen op. Ook de scouting draagt een belangrijk steentje bij onder leiding van Mark Ruijl.



Levensader

Los van het aankoopbeleid is ook de jeugdopleiding van groot belang voor Feyenoord. Van het huidige elftal zijn bijvoorbeeld doelman Justin Bijlow en verdedigers Lutsharel Geertruida en Quilindschy Hartman afkomstig van Varkenoord. Arnesen stelde met Rini Coolen een nieuwe hoofd jeugdopleiding aan. "Er waren laatst mensen van de KNVB bij mij en die waren echt verbijsterd hoe Feyenoord in de opleiding vooruit is gegaan", vertelt Arnesen, die daarnaast ook lof krijgt toegezwaaid vanuit zijn vaderland. "De Deense bond stuurde vier mensen naar Rotterdam en die vertelden mij dat ze verrast waren hoe professioneel er bij de jeugd wordt gewerkt."