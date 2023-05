'Vinícius denkt niet aan vertrek bij Real Madrid, maar heeft eventuele uitweg naar andere grootmacht'

Vinícius Júnior is onderwerp van gesprek. De Braziliaanse aanvaller van Real Madrid werd zondagavond racistisch bejegend tijdens het uitduel met Valencia. Tot overmaat van ramp kreeg Vinícius in de slotfase van het duel in Mestalla een rode kaart omdat hij een tegenstander in zijn gezicht sloeg, nadat diezelfde Valencia-speler hem in een nekklem had gehouden. De aanvaller sprak op sociale media zijn ongenoegen uit over de Spaanse competitie, maar liet tevens weten de strijd tegen racisme voort te zetten. Tóch houdt Paris Saint-Germain een oogje in het zeil.

Real Madrid werd afgelopen week op pijnlijke wijze door Manchester City uit de Champions League geknikkerd. De formatie van coach Carlo Ancelotti was er daarom alles aan gelegen het uitduel met Valencia winnend af te sluiten, om op die manier de zure nasmaak van de Europese uitschakeling wat van zich af te spoelen. Maar het bezoek aan Valencia werd er om meerdere redenen eentje om heel snel te vergeten. Voor de thuisploeg waren de belangen enorm. Valencia deed al het mogelijke om de drie punten over de streep te trekken.

Daarbij kon een deel van het thuispubliek zich helaas niet gedragen. Vinicíus was dit seizoen al meerdere keren het slachtoffer van racisme vanaf de tribune, maar het gedrag van de Valencia-aanhang was voor de Braziliaan de spreekwoordelijke druppel. In de tweede helft attendeerde hij de scheidsrechter op een fan die zich misdroeg, maar kreeg hij geen gehoor. De woede van Vinícius bereikte het kookpunt toen hij in de slotfase met rood van het veld werd gestuurd. De aanvaller stak zijn woede en verdriet na afloop niet onder stoelen of banken. In een statement op sociale media schrijft hij onder meer dat racisme ‘normaal’ is in de Spaanse competitie.

“Mijn excuses voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar vandaag de dag staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten”, voegde Vinícius daaraan toe. Hoewel de aanvaller zich niet gesteund voelt door Javier Tebas, de baas van competitieorganisator LaLiga, is hij niet van plan te verkassen. ESPN Brasil meldde zondag dat er een mogelijkheid is dat Vinícius de Koninklijke gaat verlaten, maar volgens Fabrizio Romano zijn die plannen er momenteel niet. De Italiaanse transferspecialist weet dat Vinícius in Spanje wil blijven en het racisme wil verslaan. PSG houdt desondanks een oogje in het zeil. Dat meldt Sport op basis van Franse berichtgeving althans. Mocht Vinícius van gedachten veranderen en tóch een transfer willen maken, dan zou PSG er alles aan willen doen om hem naar Frankrijk te halen.

PSG denkt al langer aan Vinícius

De aanstaand landskampioen van Frankrijk ziet in Vinícius de perfecte vervanger van Lionel Messi en Neymar. Messi vertrekt na dit seizoen transfervrij uit Parijs, terwijl Neymar zich vrijwel onmogelijk heeft gemaakt bij de Parijse achterban en zou mogen vertrekken van de clubleiding. PSG deed in het recente verleden al een ultieme poging om Vinícius naar Frankrijk te halen. Omdat het even duurde voordat Real Madrid en Vinícius overeenstemming bereikten over een nieuw contract, probeerde PSG de aanvaller zover te krijgen om zijn destijds tot 2024 lopende contract niet te verlengen, zodat hij in dat jaar transfervrij de overstap naar Parijs had kunnen maken. Er lag naar verluidt een jaarsalaris van veertig miljoen euro voor hem klaar.